PS rejeita que redução do IRS para emigrantes crie divisão

O PS rejeita as acusações do PSD de que as medidas anunciadas por António Costa vão criar "divisão" entre os emigrantes. Ontem, o primeiro-ministro tinha anunciado que o governo pretende reduzir em 50% as deduções no IRS dos emigrantes que regressem ao país entre 2019 e 2020, acrescentando também que vão poder deduzir os custos desse regresso.

A porta-voz do Partido Socialista, Maria Antónia Almeida Santos estranha que os social-democratas não apoiem uma medida que considera ser de "grande bom senso".

"Não consigo entender quais são os fundamentos para essa crítica. Vai cumprir todas as normas do parlamento europeu e, obviamente, os princípios de igualdade da nossa Constituição", garante a porta-voz.

Porta-voz do PS não compreende críticas do PSD.

Quanto às críticas que dizem respeito ao período abrangido, Maria Antónia Almeida Santos admite que o "detalhe da medida" ainda vai ser discutido, mas sublinha que foi no período entre 2011 e 2015 que mais gente saiu do país.