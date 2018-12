PSD acusa António Costa de apresentar "um conjunto de fantasias"

O PSD reagiu, esta quarta-feira, à mensagem de natal de António Costa, transmitida ontem à noite.

André Coelho Lima, vogal da Comissão Política Nacional do PSD, diz que António Costa apresentou "um conjunto de fantasias" na mensagem de Natal

A reação dos social-democratas foi conhecida na sede do partido, no Porto, pela voz do vogal da Comissão Nacional do PSD, André Coelho Lima.

O partido liderado por Rui Rio não poupa críticas àquilo que classifica de "um conjunto de fantasias". André Coelho Lima começou por sublinhar que Portugal apresenta um PIB per capita, que "é dos mais baixos da União Europeia".

O dirigente do PSD afirmou, ainda, que a mensagem do primeiro-ministro "olhou apenas para o presente, sem apresentar uma política de continuidade".

Se António Costa, na mensagem aos portugueses, salientou o bom momento das contas públicas, o PSD vem dizer que "a dívida pública não tem parado de aumentar desde que o PS chegou ao governo".

Para o PSD, o primeiro-ministro não pode apresentar o SNS como um exemplo do investimento de qualidade nos serviços públicos

Entre várias falhas apontadas aos serviços do Estado, André Coelho Lima realçou o setor da saúde, afirmando que António Costa "devia ter algum recato quando fala em investimento de qualidade nos serviços públicos, e depois dá como exemplo o Serviço Nacional de Saúde".

Na área dos transportes, o membro da Comissão Nacional do PSD lamentou que o chefe do governo tenha destacado como uma das principais medidas, a redução do preço dos transportes "em duas áreas metropolitanas, deixando de fora o resto do país, não contribuindo, assim, para uma verdadeira coesão territorial".

André Coelho Lima conclui que António Costa apresentou aos portugueses, "um conjunto de fantasias, que não é um bom serviço à credibilidade na política".