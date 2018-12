PSD acusa governo de "incompetência" na gestão dos fundos comunitários

O PSD acusa o governo de promover uma "ação de propaganda" em relação aos fundos comunitários e questiona o facto de "se a reprogramação de fundos anunciada era tão urgente, porque é que o executivo não a realizou nos últimos três anos".

O vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata considera que a mensagem transmitida pelo governo é "enganadora"ao dar a sensação de que haverá um reforço de verbas para Portugal.

"Não há nem mais um cêntimo, o que estamos a fazer é uma alteração entre rubricas, não há nem mais um cêntimo para Portugal", afirmou António Costa e Silva.

O deputado rejeita a ideia, defendida pelo executivo socialista, de que haja uma boa execução dos fundos.

"O Governo apresenta uma taxa de execução de 28%, muito inferior em período homólogo, em que a taxa era de 35%", sublinhou.

António Costa e Silva sublinha que os números estão muito aquém daquilo que foi registado no ano passado.

Para o PSD é falso que o governo tenha herdado uma situação de atraso em relação aos fundos comunitários e, além da falta de verbas aplicadas, foi "incompetente" na execução.

Na quinta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, já tinha dito que transmitiu na audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preocupação com a "baixíssima taxa de execução dos fundos comunitários".