PSD arranca para eleições com Convenção Estratégica em fevereiro

Depois de uma reunião da Comissão Política Nacional (CPN) onde "não foi debatido nenhum tema interno" o Presidente do PSD anunciou a realização da primeira Convenção Estratégica do PSD para o dia 16 de fevereiro, no Europarque, em Santa Maria da Feira, para onde foram convidados a intervir Miguel Cadilhe, Daniel Bessa (da área da Economia e Empresas), Helena Freitas (Ambiente) e Margarida Correa de Aguiar (Área Social).

Além destas intervenções haverá 16 debates temáticos, um por cada área do Conselho Estratégico Nacional e um outro sobre a Reforma do Sistema Político, liderado por Pedro Rodrigues.

No momento em que se cruzam críticas sobre a Convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) marcada para os próximos dias, Rui Rio surgiu frente aos jornalistas sem palavras para as polémicas mais recentes.

O líder social-democrata rejeitou apenas o adjetivo "pequeno" atirado por Luís Montenegro, na TSF quando comentou as palavras de Manuela Ferreira Leite de que preferia um PSD com pior resultado do que com rótulo de direita .

"Pequenez não. Se fosse pequeno estaria (preocupado) mas o PSD não é pequeno", disse Rio em resposta aos jornalistas para adiantar que "já amanhã arranca o processo logístico e político" para preparar as próximas eleições.

Na reunião foi também aprovado o Regulamento de Controlo Financeiro para uma "gestão mais rigorosa" das contas internas e para que "fique claro quem é o responsável por dívidas para lá do montante aprovado pela secretaria-geral do PSD".