"PSD não sabe se propõe comissão de inquérito, mas quer que outros dêem opinião"

A coordenadora do BE acusa o PSD de "instrumentalização" do tema da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para "ajustar contas com o passado", quando, diz Catarina Martins, os social-democratas quiseram privatizar o banco público e "foram impedidos de o fazer".

Catarina Martins esteve, esta terça-feira, num almoço promovido pela rede social "Ânimo", na Associação 25 de abril, em Lisboa, onde lamentou ainda que o PSD solicite que os restantes partidos se pronunciem sobre uma eventual comissão parlamentar de inquérito à Caixa, sem que o partido liderado por Rui Rio tenha ainda afirmado uma posição.

"O PSD diz que está a pensar propor uma comissão parlamentar de inquérito, mas não sabe se a vai propor ou não. E, aparentemente, quer que os outros partidos tenham opinião sobre uma ideia quando o próprio PSD não sabe o que pensa. Convenhamos que não é muito certo", disse.

Nesse sentido, a coordenadora do BE defende que os bloquistas são coerentes em relação à posição assumida anteriormente, salientando que o ideal é aguardar por novos dados para avançar com qualquer proposta.

"Estamos a aguardar novos dados, nomeadamente auditorias. Cheguem esses dados, haja matéria e deve haver nova comissão parlamentar de inquérito. Achámos isso na altura e achamos agora, mas queremos saber qual o objeto, o tempo e porquê", disse Catarina Martins, que acrescenta: "Nós não andamos aqui a brincar, queremos mesmo tirar conclusões [numa comissão de inquérito], porque as questões da Caixa são mesmo muito sérias".

No almoço, durante o qual respondeu a várias questões por parte dos presentes, Catarina Martins respondeu ainda ao líder do PSD, Rui Rio, que disse que a esquerda cortou "abruptamente" a comissão parlamentar de inquérito anterior "antes que doesse a alguém". Segundo a coordenadora do BE, tal não aconteceu e foi o PSD que quis suspender a comissão de inquérito "à espera de um documento em segredo de justiça que poderia ou não chegar".

"A comissão parlamentar de inquérito já tinha algumas conclusões que enviámos para o Ministério Público. O que o PSD queria era que não houvesse conclusões nenhumas", defendeu.

"O tempo de escolhas" na Lei de Bases da Saúde

Outro dos temas abordados pela coordenadora do BE durante o almoço foi a Lei de Bases da Saúde, com críticas ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa pediu "uma lei de regime" com estabilidade ao longo de mais de uma legislatura. Catarina Martins considera que a mensagem do chefe de Estado sugere que a lei deve contar com PS e PSD para impedir qualquer afronta aos privados.



"De que fala o senhor Presidente da República quando diz que uma Lei de Bases que fosse aprovada só por PS, Bloco de Esquerda, PCP não seria uma Lei de Bases suficiente sólida para aguentar no tempo? Não é seguramente sobre o espetro parlamentar que pode aprovar ou não aprovar essa lei porque que a última foi só aprovada pela direita e já tem quase 30 anos", realça a líder do Bloco de Esquerda.

Na opinião de Catarina Martins, Marcelo fala sobre o poder económico. "O que [o chefe de Estado] nos está a dizer é que se fizermos uma Lei de Bases da Saúde que afronte o poder económico do negócio privado da saúde ela pode durar pouco tempo", acrescenta a bloquista.



Questionado sobre se uma lei aprovada sem o PSD teria o veto garantido, o chefe de Estado já avisou que "não acharia muito feliz" uma lei sem o acordo dos social-democratas. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda lança o repto ao Governo de António Costa e diz que é "tempo de escolhas".