PSD propõe construção de oleoduto para abastecer Aeroporto de Lisboa

O PSD vai apresentar na próxima reunião da Câmara Municipal de Lisboa uma proposta para "instar o Governo a construir um oleoduto" que permita abastecer o Aeroporto Humberto Delgado.

A notícia foi avançada pelo vereador do PSD, João Pedro Costa, no Fórum TSF. O social-democrata explica que a necessidade da construção do oleoduto ficou evidente com a crise dos combustíveis que o país viveu nos últimos dias.

"Esta crise alertou para um problema de Lisboa e do país que é o abastecimento de combustíveis ao Aeroporto Humberto Delgado. Deixou claro que não se podem repetir falhas logísticas nas principais infraestruturas do país e que o aeroporto é o único aeroporto europeu desta dimensão que não é abastecido por oleoduto."

João Pedro Costa acrescentou ainda que entende que "Lisboa, antes de dificultar a vida às pessoas com o acesso automóvel, deve começar por resolver o acesso dos 180 camiões cisterna que diariamente atravessam a A1 e a segunda circular."