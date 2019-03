PSD quase isolado em diploma sobre táxis. Só dois deputados não votaram contra

"Hoje é o dia", disse, logo no arranque do debate, o deputado social-democrata Paulo Rios, mas, não foi desta que o parlamento deu "luz verde" ao projeto de lei do PSD que pretendia alterar o regime jurídico da atividade dos táxis através do fim da fixação de preços no setor, da eliminação de contingentes.

O projeto de lei, que previa ainda o fim da "uniformização das características e da imagem dos veículos", foi rejeitado com os votos contra das bancadas de PS, PCP, BE, PEV e CDS-PP. André Silva, deputado único do PAN, e Paulo Trigo Pereira, deputado não inscrito, abstiveram-se no momento da votação.

"Foi com surpresa e de forma quase incrédula que o PS se deparou com este diploma", disse Carlos Pereira, vice-presidente do grupo parlamentar socialista, numa intervenção em que acusou os social-democratas de serem um "partido que já só esbraceja para se fazer notar" e de apresentar um diploma que "encerra uma desregulação leonina que irá criar estímulos desmesurados à entrada na atividade".

No debate, todos os partidos que intervieram atacaram as propostas dos sociais-democratas - incluindo o antigo parceiro de coligação CDS-PP - e nem sequer esgotaram os tempos disponíveis.



"Foi lamentável o que se passou aqui, além de não terem propostas, nem sequer estão disponíveis para debater. Tenho vergonha de vós", acusou o vice-presidente do PSD Emídio Guerreiro, no encerramento.



O deputado social-democrata alertou que o último plenário da legislatura se realiza em 24 de julho e lamentou que, para além do PSD, nenhum partido apresentou propostas para modernizar o setor do táxi -- o CDS prometeu fazê-lo depois de ouvir as associações.



"Se amanha quiser ser taxista, não devia ter de pagar cem mil euros por uma licença", afirmou Emídio Guerreiro, desafiando os partidos a aprovarem o texto do PSD na generalidade para depois apresentarem os seus contributos na especialidade.



Tal não aconteceu, tendo sido rejeitado o projeto do PSD que pretendia alterar o regime jurídico da atividade de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.



No texto do projeto, os deputados sociais-democratas defendiam que "a fixação de contingentes dificulta o ajuste dinâmico da oferta à procura e pode gerar situações de escassez de oferta".



O projeto de lei do PSD previa ainda que fosse eliminado o preço enquanto variável de concorrência, considerando que "a fixação de preços restringe a concorrência e impede a normal resposta da oferta a diferentes condições da procura, em detrimento da eficiência económica".



De entre um conjunto de outras medidas que os sociais-democratas consideravam "ir estimular a concorrência e o desempenho global do setor", estava também aquela que diz respeito à uniformização das características e da imagem dos veículos.



Para o PSD, "a existência de uma palete de cores obrigatória aumenta desnecessariamente os custos afundados do negócio, o que constitui uma barreira à entrada e saída do mercado, contribuindo para diminuir o número potencial de agentes do lado da oferta", refere o projeto-lei.



O diploma já tinha merecido a contestação da Federação Portuguesa do Táxi, que considerou que este era apenas uma "tentativa de desregular uma atividade económica que precisa de novos caminhos", não de "uma sentença de morte".