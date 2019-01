PSD quer que Governo apresente plano de contingência para o Brexit no Parlamento

O PSD desafia o Governo a revelar o plano de contingência para o Brexit, no dia 17 de janeiro, no Parlamento.



A data foi avançada esta tarde depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciar a divulgação do plano durante este mês.



À TSF, Rubina Berardo, vice-presidente dos social-democratas, diz que a 17- o parlamento debate o projeto de resolução do PSD precisamente sobre esta matéria pelo que conhecer a proposta do executivo vinha a calhar

"17 de janeiro é uma data perfeita para o ministro vir ao Parlamento e discutir com os diferentes grupos parlamentares quais são os conteúdos do plano de contingência que tem preparado, seja para uma saída do Reino Unido com acordo, seja sem um acordo. É a altura ideal para o Governo vir a jogo e mostrar o que é que tem feito ao longo de mais de um ano", realçou a social-democrata.

Deputada do PSD acredita que 17 de janeiro é a melhor data para Governo apresentar plano de contingência

Rubina Berardo recordou que por "várias vezes o PSD alertou para a necessidade de haver um plano de contingência e foi sistematicamente dito por parte do Governo que bastava uma solução europeia e que a Comissão estaria a tratar". Porém, perante as notícias desta quinta-feira, a deputado congratula a posição do Governo. "Quando vemos as declarações de hoje do ministro até damos os parabéns ao ministro porque finalmente viu a luz", atirou.



O debate do projeto de resolução do PSD sobre um plano de contingência para o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia foi agendado em conferência de líderes para dia 17 deste mês.