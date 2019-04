PSD quer redução do preço das portagens e dos bilhetes fora das áreas metropolitanas

Um corte em metade nas portagens nas antigas SCUT's e autoestradas do interior e também no preços dos bilhetes dos comboios regionais e intercidades que não estejam abrangidos pelo Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART). São duas das propostas apresentadas, em conferência de imprensa, e assinadas por deputados do PSD eleitos por Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

O PSD considera que "os territórios de baixa densidade devem ser compensados do ponto de vista da mobilidade".

A recomendação do PSD pretende que "o Governo compense territórios onde não há transportes públicos dignos desse nome com a redução de 50% nas ex-SCUT (autoestradas sem custos para o utilizador) e outras em idênticas circunstâncias" , sendo que o desconto deverá aumentar para 75% no caso dos veículos elétricos.

É uma proposta que, na leitura de Carlos Peixoto, não contraria o princípio do utilizador-pagador , já que se trata de "reduzir e não eliminar portagens", e embora não avance com o custo total desta medida, o PSD lembra que "estudos de 2015 previam que uma redução de 30 a 35% era neutral do ponto de vista orçamental, porque a redução dos preços era simultaneamente acompanhada de incremento do das autoestradas", explicou o deputado Carlos Peixoto.

Outra proposta social-democrata passa pela redução de 50% no preço dos bilhetes dos comboios regionais e intercidades que não estejam abrangidos pelo PART.

O PSD recomenda ainda ao Governo que promova a aplicação do regime do "transporte a pedido ou flexível", sobretudo nas regiões mais desfavorecidas e sem cobertura de rede de transportes públicos, um regime criado em 2016, mas "praticamente desconhecido".

"As zonas dos territórios de baixa densidade são os parentes pobres, os descamisados e os desvalidos da iniciativa", denunciou Carlos Peixoto sublinhando que do total das das verbas do PART 70,19% vão para a Área Metropolitana de Lisboa, 15,27% para a do Porto,e o do país "todo somado" fica com apenas 14,53%.