PSD defende que reparações das casas de Monchique devem ser pagas a 100%

O PSD exige ao Governo que trate as vítimas do incêndio de Monchique da mesma forma que nos incêndios do ano passado. Cristóvão Norte, deputado social-democrata, insiste que as reparações das casas devem ser pagas a 100% e sublinha que "não pode haver vítimas de primeira e vítimas de segunda."



Apesar de o governo ter dito que "ainda não há um teto" para o apoio às vítimas e ter disponibilizado ajuda através do programa Porta de Entrada, Cristóvão Norte sublinha que isso não é suficiente.

Para o deputado, membro da Comissão Parlamentar de Agricultura e Florestas, há uma clara diferença de tratamento entre as vítimas do fogo em Pedrógão Grande e do incêndio da Serra de Monchique, uma situação que o social-democrata não aceita.

Quando questionado sobre a garantia já dada pelo ministro-adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, que afirmou que o Governo estaria disponível para analisar caso a caso, Cristóvão Norte salienta que essa garantia do executivo ainda preocupa mais o PSD, uma vez que o programa Porta de Entrada não garante uma reconstrução a fundo perdido de forma integral.

Caso o Governo não recue, assumindo que errou, ou não garanta o apoio integral desde a primeira hora, os sociais-democratas prometem agir.