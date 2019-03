PSP e GNR lado a lado na luta contra o álcool nos recintos desportivos

As forças de segurança aplaudem globalmente a proposta de lei de combate à violência no desporto, mas salientam que é preciso "adequar a redação da lei às várias realidades" de espetáculos desportivos, já que diferentes fatores podem determinar diferentes riscos, e mostram-se "frontalmente" contra a venda de bebidas alcoólicas nos recintos.

Ouvido ao início da tarde pelo grupo de trabalho que avalia a lei na Comissão Parlamentar de Desporto, o superintendente Pedro Neto Gouveia, responsável da segurança privada da PSP, deixou clara essa oposição por parte da polícia, tendo em conta que "a violência é uma realidade transversal a todas as modalidades".

"Quem reage com violência pertence aos mesmos grupos e vai movimentando-se entre as várias modalidades, mas sempre pertencendo à mesma ideologia de grupo", começou por esclarecer. Deste modo, o membro da PSP deixa claro que "é muito importante que não possamos dar volte-face naquilo que tem sido o edifício legislativo do combate à violência no desporto".

Sobre o álcool, o superintendente Pedro Neto Gouveia foi perentório: "A PSP está contra a possibilidade de se fazer a venda de álcool. É uma falsa questão o baixo teor e do baixo teor, é álcool e, desde que tenha álcool, altera o indivíduo e somos contra."

Na mesma linha e ouvido também esta tarde na mesma comissão, o tenente-general Pires da Silva, da GNR, considerou que a venda de álcool não deve ser permitida, mesmo nas chamas zonas VIP dos estádios, onde os adeptos têm acesso a essas bebidas.

"Relativamente ao álcool, a nossa posição também é contrária ao uso do álcool", esclareceu, frisando que "esta diferença [referindo-se às zonas do estádio] que cultivamos que nos leva a termos problemas noutras áreas".