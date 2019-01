Qual é a pressa? Negrão aguarda com "expectativa" as palavras de Montenegro

"Veremos o que dirá Luís Montenegro". "A posição do líder parlamentar é aguardar com expectativa". Não sei se vai haver disputa da liderança". Os jornalistas insistiram, insistiram e insistiram, mas, mesmo perante a insistência, Fernando Negrão resistiu e, mesmo soltando algumas frases sobre o assunto, recusou-se a comentar a declaração marcada para esta tarde e a disponibilidade de Luís Montenegro para assumir a liderança dos social-democratas.

No final do debate quinzenal, na Assembleia da República - e por entre a crise interna do partido -, o líder parlamentar rejeitou adensar a polémica em torno do futuro do PSD, não abriu o jogo e garantiu apenas que não irá promover uma maior divisão.

"O líder parlamentar deve ser um referencial de estabilidade, eu tenho sido ou tentado ser esse referencial e quero continuar a ter essa atitude e que o grupo parlamentar seja uma referência de estabilidade. Não esperem do presidente do grupo parlamentar palavras de divisão relativamente ao grupo parlamentar e ao trabalho político parlamentar", afirmou Fernando Negrão.

O líder parlamentar diz que a posição que revela, para já, é a de é "aguardar com expectativa" a declaração de Luís Montenegro, rejeitando, inclusive, comentar o futuro de Rui Rio à frente do partido. Rui Rio será candidato pelo PSD nas próximas eleições legislativas? "Isso vai ter de perguntar ao doutor Rui Rio", respondeu.

"O PSD está a trabalhar, a fazer oposição, e o grupo parlamentar a fazer o que tem de fazer", disse ainda o líder da bancada 'laranja', que acrescentou: "Naturalmente que não está sempre tudo bem".

Durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro, António Costa, acusou os social-democratas de estarem "nervosos". Confrontado com as palavras do líder do Governo, Fernando Negrão negou, mas considerou que a vida política "é baseada na imprevisibilidade" e que "partidos inquietos" são "um bom sinal".

Luís Montenegro anuncia, esta sexta-feira, a candidatura à liderança do PSD. O ex-líder parlamentar fará uma declaração no Centro Cultural de Belém, às 16 horas, com o objetivo de desafiar Rui Rio para eleições diretas antecipadas.