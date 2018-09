Quase que se desencontravam : Marcelo e Cavaco, o cumprimento depois da tensão

Cavaco Silva teve que sair mais cedo por causa de "um jantar familiar a que não podia faltar", justificou aos jornalistas. Mas ainda teve tempo de ser cumprimentado por Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou mais cedo à inauguração do campus da Nova Business School of Economics (Nova SBE), frente à praia de Carcavelos, no concelho de Cascais.

Apesar da ausência de Cavaco Silva, durante a intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de fazer uma referência ao "primeiro Presidente da República economista e duradouro primeiro-ministro" . Adiante aos jornalistas, o chef ede Estado considerou que a alusão "foi uma questão de justiça" dada a importância de Cavaco Silva para a Faculdade de Economia da Universidade Nova, onde foi professor.

Foi o primeiro encontro depois de, nos últimos dias, o atual e o anterior chefes de Estado terem trocado palavras, na comunicação social sobre a não-recondução da atual procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal.

Na quarta-feira, Cavaco Silva considerou que decisão foi a "mais estranha do Governo que geralmente é conhecido como gerigonça", logo no dia seguinte, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu sublinhando que é ao Presidente da República e não ao Governo a quem cabe nomear a PGR. Acrescentou ainda que "por uma questão de cortesia e de sentido de Estado" não comentaria as palavras de Cavaco Silva.

"O que me está a dizer é que o presidente Cavaco Silva, no fundo, disse que era a mais estranha decisão do meu mandato", disse na altura o Presidente da República

Hoje, em declarações à RTP antes da cerimónia de inauguração e questionado sobre esta troca de palavras, Cavaco Silva preferiu não responder diretamente mas invocou "dez anos de primeiro-ministro e dez anos de Presidente da República e também um ano de ministro das Finanças"

"Sei bem aquilo que se passa no mundo da política. Mas, evito fazer comentários e raramente os faço", disse o antigo Presidente da República.

Uma condecoração para um "futuro promissor"

Durante a cerimónia, o Presidente da República condecorou a Nova SBE com o título de membro honorário da Ordem da Instrução Pública

Além de Cavaco Silva, na cerimónia de inauguração do novo "campus" da Nova, onde ficará instalada a Faculdade de Economia, marcaram presença os ministros da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o do Ensino Superior, Manuel Heitor, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, e o seu antecessor, Paulo Portas.

Os ex-ministros Miguel Poiares Maduro (PSD), Luís Amado (PS), Pedro Mota Soares (CDS-PP), a socialista Maria de Belém Roseira o presidente da EDP António Mexia e o presidente e vice-presidentes da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras e Miguel Pinto Luz, bem como a conselheira de Estado Leonor Beleza foram algumas das muitas figuras do mundo político, académico e económico que marcaram presença em Carcavelos.