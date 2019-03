Marcelo recebido como uma estrela no Lubango. A viagem de 10 km que se transformou em desfile

Sem segurança reforçada, exageros protocolares ou os interditos que até há bem pouco tempo caracterizavam o trabalho das diplomacias dos dois países, Marcelo Rebelo de Sousa inicia o segundo dia oficial da visita de Estado a Angola, distribuindo gestos de afeto, cumprimentos e muitos acenos aos populares que aguardavam em festa na capital da Huíla.

Incumprindo as "amarras" do protocolo, o presidente português correspondeu, animado, à receção dos milhares de populares que se aglomeraram nas bermas da estrada que liga o aeroporto do Lubango ao centro da cidade.

Ouça aqui a reportagem TSF em Angola

Depois de ter percorrido os cerca de 10 quilómetros até ao edifício do Governo Provincial, ora a pé ora no estribo do carro blindado durante cerca de duas horas e meia, o chefe de Estado português não escondeu o entusiasmo.

Ao ritmo dos batuques e de outros instrumentos tradicionais, os grupos de mamuílas, que aguardavam há várias horas na praça tentavam ter espaço para dançar entre os muitos jovens e populares que se lançaram à conquista de abraços e beijos do presidente português.

Uma receção muito calorosa a "Ti Celito" que garantiu aos jornalistas que "não esperava" tal manifestação de carinho. A espera das crianças das escolas, que empunhavam bandeiras de Portugal e Angola e entoavam cânticos com boas vindas dirigidas à comitiva, das centenas de jovens que gritavam à chegada do presidente e dos dançarinos do grupo de danças "kalamecos" não desiludiu. Afinal não é todos os dias que o presidente dos afetos vem a Angola.