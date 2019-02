"Reivindicações dos enfermeiros são justas mas é preciso bom senso"

Catarina Martins afirma que é preciso negociar com os enfermeiros, mas com bom senso.

"Julgo que os enfermeiros não devem ter um caderno reivindicativo que vai aumentando a cada dia porque isso torna impossível uma negociação, mas é verdade que boa parte das suas reivindicações são justíssimas, são atendíveis e não estão ainda respondidas".

No âmbito das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, Catarina Martins visitou, esta segunda-feira, a feira de Espinho, onde, para além da greve dos enfermeiros, as reformas antecipadas dominaram as conversas.

Ouça a peça da jornalista Liliana Costa sobre as Jornadas Parlamentares do BE

A líder do BE viajou ainda pela linha do Vouga e aproveitou para criticar o Governo pela falta de investimento público, nomeadamente na ferrovia.

"Numa altura em que vemos o ministro do Ambiente a falar sobre o carro individual e sobre como é que as pessoas devem ou não pensar as suas opções de transporte individual, é bom lembrar que a responsabilidade de um Estado, para com as alterações climáticas, não é cobrar ou não o carro que podem ou não comprar, mas, sim dar-lhes uma alternativa de transporte coletivo, não poluente", sublinha.

E essa alternativa, defendeu Catarina Martins, é a aposta na ferrovia.