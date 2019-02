Remodelação à vista. Pedro Nuno Santos deverá subir a ministro

Se a Pedro Nuno Santos, para ser ministro, só lhe falta mesmo o título, então esse assunto pode estar próximo de ficar resolvido.

O homem que António Costa escolheu para gerir a 'geringonça' durante os últimos três anos e que conseguiu "entregar" quatro Orçamentos do Estado aprovados pelo Bloco de Esquerda, PCP e PEV já terá cumprido - com distinção, concordam muitos socialistas - a sua tarefa. E o prémio pode estar a caminho.

O atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares está a um passo de se tornar ministro, numa mini-remodelação que António Costa estará a preparar. A notícia, avançada pelo Expresso, foi confirmada pela TSF. Contactado pela TSF, Pedro Nuno Santos não quis fazer qualquer comentário.

Com Pedro Marques, atual ministro do Planeamento, de malas feitas para o Parlamento Europeu - naquele que é o segredo mais mal guardado da política portuguesa - o primeiro-ministro terá que mexer no governo. Mas não é seguro que seja troca por troca.

Tal como a TSF avançou há várias semanas, Francisco Assis vai ficar de fora das listas do PS às próximas eleições europeias. No lugar dele, deverá surgir Pedro Marques, que será anunciado no próximo dia 16 de fevereiro, na Convenção do partido que decorrerá em Gaia.