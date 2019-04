Rio apela ao consenso sobre a idade da reforma e pede debate sobre a Segurança Social

O presidente do PSD, Rui Rio, defende que fazer alterações na Segurança Social não pode ser um expediente avulso, feito ao sabor de quem, a cada momento, está no poder.

PUB

O líder dos social-democratas reagiu assim, na tarde desta terça-feira, ao estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que indica a necessidade de aumentar a idade da reforma até aos 69 anos e no qual são apresentadas propostas para garantir a sustentabilidade da Segurança Social.

O estudo revela que os défices serão permanentes a partir de 2027 e que, para travar essa situação, é necessário aumentar a idade da reforma para os 69 anos e 5 meses.

Perante estes dados, Rio apela ao consenso entre os vários partidos sobre a Segurança Social e a sua sustentabilidade e sobre a hipótese de aumentar a idade da reforma em três anos e diz ainda que não dispõe de dados que lhe permitam dar uma opinião de forma tão rápida.

"Tem componentes técnicas que eu não posso - assim, levianamente - dizer que o que são. Todos sabemos uma coisa: temos a demografia como temos, com uma população cada vez mais idosa e, portanto, em idade de reforma, e temos uma população ativa cada vez mais pequena, que é quem trabalha e desconta para pagar as reformas dos mais velhos", admitiu.

Rio alerta para a necessidade de debater o aumento da idade da reforma.

Além destes aspetos, e ligando o tema ao dos custos da Saúde, Rio lembra que a população "mais envelhecida gasta mais" em cuidados médicos.

"É um problema sério que o país tem em relação ao futuro e eu não posso estar descansado porque a mim não me toca - pelo menos no imediato - mas vai tocar no futuro a outros portugueses", defende o líder social-democrata.

Assim, Rio apela à responsabilidade para que exista "diálogo entre partidos" que permita, a partir de janeiro, "uma reforma a sério da Segurança Social".

LER MAIS:

- Ministro arrasa estudo. "Ideias ingénuas" que pretendem "abrir o mercado ao privado"

- Vai ser preciso trabalhar até aos 69 anos para garantir pensões