Rio considera que a visão de esquerda do Governo não é amiga das empresas

Numa semana dedicada às empresas, na Vista Alegre, em Ílhavo, Rui Rio recusou-se a comentar quem anda, dentro do PSD, a tentar "partir a louça". Enquanto isso, o líder do PSD preferiu criticar o governo das esquerdas por não apostar nas empresas.

Depois de visitas às indústrias da cortiça, e do calçado, Rio terminou o dia na cerâmica da Vista Alegre. O objetivo, explica Rio, é dar destaque ao tecido empresarial português, algo que considera que o Governo não consegue fazer. A visão de esquerda do Governo não é amiga das empresas, atira o líder do PSD, que "fugiu" às perguntas sobre a situação interna do partido.

"Se não apostamos nas empresas e na exportação podemos ter alguma esperança que nos saia o totoloto, mas a probabilidade aqui é ainda mais baixa. É preciso trabalhar nesse sentido, e não é essa a visão do Governo", afirma.

Depois da Vista Alegre, Rui Rio foi reunir com a AIDA, a Associação industrial do Distrito de Aveiro, um dos distritos com maior capacidade de exportação no país.