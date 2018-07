Rio diz que Cristas cometeu "erro político" ao dizer que vota contra o OE

Rui Rio insiste que "não é sério" revelar o sentido de voto em relação à proposta de Orçamento do Estado numa altura em que o documento ainda não é conhecido. No final do encontro com o presidente da República, no Palácio de Belém, o líder do PSD disse que tem como "muitíssimo provável a aprovação do orçamento" pelos partidos de esquerda e criticou Assunção Cristas por já ter assumido que o CDS vai votar contra.

Rui Rio defende que a posição do CDS em relação à aprovação do OE descredibiliza o partido

Sobre a proposta de OE que está a ser preparada pelo governo, o social-democrata diz que deu conta ao presidente da República da preocupação do PSD com o muito provável abrandamento da economia no próximo ano: "Não é uma crise, mas um menor crescimento, porque estamos a notar isso à escala da economia mundial".

Rui Rio acredita que o próximo OE será aprovado pelos partidos de esquerda, apesar de não tomar esta posição como certa, e sublinha que o Orçamento do Estado provavelmente vai "procurar acomodar reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP".

Rui Rio diz que o PSD vai estar "sentado a ver qual a proposta de orçamento que vai aparecer"

Declarações de Rui Rio, no final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, na qual o líder do PSD falou também do pacto para a Justiça, salientando que "era bom que todos os partidos se conseguissem juntar em torno desta temática", salientando que o chefe de Estado pode ter "um papel importante" nesse sentido.

Admitindo não saber se existirão elementos do PSD envolvidos em casos como o de Ricardo Robles, Rio nada acrescentou ao que tinha dito sobre a polémica, mas aceitou comentar a frase em que Jerónimo de Sousa defendeu que a política deve existir para servir os outros e não interesses próprios. Para o líder do PSD, atualmente "não se pode estar de consciência tranquila", à luz da expressão "quem não deve não teme", porque, sublinha Rui Rio, "mesmo quem não deve, deve temer".