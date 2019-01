Rio fala às 18h30 sobre o PSD

Depois de se ter reunido com Marcelo Rebelo de Sousa , e antes de Luís Montengro se encontrar com o Presidente da República , Rui Rio faz uma declaração aos jornalistas, este sábado, às 18h30, no Hotel Sheraton no Porto, sem direito a perguntas.

Ainda esta manhã, questionado sobre quando iria responder ao repto de Montenegro, o presidente do PSD respondia que era preciso ter "calma" .

Isto no mesmo dia em que Francisco Pinto Balsemão criticou o "conteúdo patético" da polémica instalada no PSD.