Rio quer "sanção política" para a "avalanche" de nomeações de familiares do Governo

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta terça-feira que deve haver uma "sanção política" e não por decreto do que chamou de "avalanche de casos" de nomeações para cargos públicos de pessoas com ligações familiares ao Governo.

PUB

"Se a população portuguesa tiver conhecimento de todos os casos, acaba o Governo, neste caso o PS, a pagar em aceitação e popularidade, por uma coisa que é terceiro-mundista", afirmou, questionado pelos jornalistas sobre novos casos de nomeações de familiares de membros do executivo para cargos públicos, no final de uma audiência com a UGT, em Lisboa.

Rio salientou que se se tratasse de "um ou outro caso", seria aceitável o argumento de que uma pessoa não pode ser prejudicada por ser casada com 'A ou B', mas não com "esta avalanche de casos".

Questionado se o Presidente da República deveria intervir, Rio recusou pronunciar-se sobre o que Marcelo Rebelo de Sousa deveria fazer, mas admitiu que, "num dado limite, possa ter uma intervenção".

"Esta situação não é muito evitável por decreto, é mais por sanção política", disse.

Rui Rio fez também questão de distinguir entre cargos de eleição e de nomeação, criticando a comparação feita na segunda-feira pelo líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, que apontou as "abundantes relações familiares" na bancada do BE.

"As deputadas do BE [as irmãs Mariana e Joana Mortágua] acabam por ser diferentes, faziam parte de listas e as pessoas votaram sabendo. Aqui são nomeações e é preciso ir olhar para o Diário da República e descobrir o que o PS anda a fazer", criticou.

LER MAIS:

- "Família de Presidente não é Presidente"