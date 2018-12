Rio recusa alimentar polémicas dentro do PSD e mantém foco nas eleições de 2019

Rui Rio contorna as críticas no interior do PSD e garante que o partido ainda pode ter um excelente resultado nas eleições do próximo ano, a começar pelas europeias. Depois de um alerta de Castro Henriques para um eventual suicídio coletivo e outras críticas ao rumo da atual direção social-democrata, Rui Rio salienta que o país espera um PSD forte.

Rui Rio e a "obrigação" de PSD ter bons resultados eleitorais. Ouça a peça de Raquel de Melo

"Não vou publicamente expressar-me sobre as questões internas do PSD, não vou alimentar esses problemas que vão sendo referidos também por outros dirigentes", começou por dizer, esclarecendo que o PSD não é carta fora do baralho no ano eleitoral que se avizinha.

O presidente social-democrata acredita que, "ao contrário do que alguns possam pensar, o PSD tem fortes hipóteses, neste momento, de iniciar um trajeto e em setembro/outubro estar em condições de ganhar as eleições e ter um grande resultado nas europeias de maio".

Além de ter "essa hipótese, o PSD tem essa obrigação", reitera. Deste modo, Rui Rio espera colaboração por parte dos membros do partido: "só espero que todos cumpram aquilo que lhes compete para que seja uma realidade".

"Se o PSD não chegar a outubro em condições de ganhar as eleições, o PSD não está a cumprir aquilo que os portugueses querem dele que é ser a verdadeira alternativa a esta governação. Nós somos a única alternativa possível, ou construímos ou ela não existe. Temos todas as condições para o fazer", garantiu Rui Rio, crente num ano eleitoral capaz de travar a onda negativa em que o partido 'laranja' tem vivido.