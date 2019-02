Rio recusa comentar lista do PSD "em público"

Rui Rio recusou, esta terça-feira, confirmar se Mota Amaral entrará ou não na lista e se esta está "fechada, aberta ou entreaberta", durante uma visita ao SISAB 2019, salão internacional do setor alimentar e bebidas, em Lisboa.

Fonte social-democrata disse à Lusa que o antigo presidente da Assembleia da República Mota Amaral não aceita integrar o oitavo lugar na lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio, que lhe teria sido sugerido pela direção nacional do partido.



O líder do PSD apenas reafirmou o que já é conhecido há semanas: que o PSD/Açores indicou o nome do antigo presidente da Assembleia da República como seu representante na lista europeia.



Sobre o "timing" de apresentação da lista completa - apenas é conhecido o número um, o eurodeputado Paulo Rangel - Rui Rio remeteu para o final do mês a definição dos primeiros lugares, mas sem esclarecer quando fará a sua divulgação.



"Relativamente aos nove ou dez primeiros, irei ver o momento, não em que fecho, já tenho na cabeça, mas o momento em que anuncio", afirmou, rejeitando que esse anúncio possa ser feito nas jornadas parlamentares do PSD, que decorrem na quinta e na sexta-feira, no Porto.

Rui Rio recusa-se comentar lista do PSD "em público"



Quanto à restante lista, o líder do PSD salientou que foi pedido às distritais que indicassem nomes, a partir do décimo lugar, até 28 de fevereiro.



"Depois teremos uns dias para a construção da lista total", afirmou.



A lista dos candidatos ao Parlamento Europeu terá de ser aprovada em Conselho Nacional, que se deverá realizar em 13 de março.

