Rui Rio responde a Luís Montenegro: "O PSD não é pequeno"

"O PSD não é pequeno." Rui Rio até estaria preocupado se o problema do partido que lidera fosse "pequenez" mas não aceita essa tese.

Em declarações aos jornalistas após a reunião da Comissão Política Nacional e confrontado com a tensão que tem existido dentro do próprio partido, Rui Rio recusou-se a comentar e garantiu que "não foi debatido na Comissão Política Nacional nenhum tema interno".

Esta manhã, no programa Almoços Grátis na TSF, Luís Montenegro falou sobre a Convenção do Movimento da Europa e Liberdade (MEL), que junta várias figuras do PSD conotadas com a ala adversária da liderança de Rui Rio, incluindo o ex-líder parlamentar do PSD, um movimento que foi criticado por Manuela Ferreira Leite.

E em jeito de crítica, Luís Montenegro condenou Manuela Ferreira Leite e todos aqueles que querem um PSD "pequenino" . "Há pessoas no PSD que não se importam que o partido seja hoje cada vez mais pequeno, mais pequenino".

As críticas surgiram depois de Ferreira Leite ter considerado preferível o PSD ter um "pior resultado" eleitoral do que ficar com um "rótulo de direita" .

PSD começa a preparar Europeias

"O PSD arranca, a partir de agora, primeiro no plano logístico e a seu tempo no plano político, para as eleições Europeias." O líder do PSD deu o pontapé de saída para as eleições que se realizam no dia 26 de maio, frisando que a partir deste momento o secretário-geral, José Silvano, vai começar a preparar a ida às urnas para o Parlamento Europeu.

Entraram mais do que saíram

Durante todo o ano 2018, o PSD viu o número de militantes a aumentar, segundo os dados revelados por Rui Rio.

Nos doze meses do ano "entraram 5821 novos militantes e saíram 872", sendo que nas saídas foram consideradas as "pessoas que manifestaram a vontade de sair" e não pessoas que morreram.

No que toca a entradas, rio enalteceu que 1/3 das mesmas são referentes a jovens abaixo de 25 anos.