"Expectativas para 2019?" Rui Rio esquece-se de dizer: ganhar as eleições

Com críticas ao estado do país no presente, Rui Rio não vê muitas diferenças no futuro. Questionado sobre as expectativas que tem para o ano que está quase a chegar, o líder do PSD diz que enquanto líder da oposição vai continuar a fazer oposição.

"As expectativas que eu tenho para o ano de 2019 é que o governo, e eu na qualidade de líder da oposição, possa emendar uma série de aspetos que ainda são ajustáveis. A questão da segurança ainda pode ser melhorada, a questão do Serviço Nacional de Saúde pode ser melhorada e a questão de muitos outros serviços públicos que também podem ser melhorados".

Rui Rio visitou, esta manhã, um centro de acolhimento para crianças, no Porto, onde manifestou os desejos para 2019

Mas 2019 é ano de eleições europeias e legislativas. Rui Rio, quando questionado pelos jornalistas sobre os desejos para 2019 não incluiu ser o objetivo de ser eleito primeiro-ministro, explicou depois que "esse reparo demonstra aquela que é a minha principal preocupação, que é que os portugueses vivam melhor e que Portugal vá para a frente. Entendo que nas eleições de outubro, Portugal ficará com melhores condições de ir para a frente se o PSD ganhar as eleições e não o Partido Socialista". Mas isso já é um pormenor partidário...".

Um pormenor, diz Rui Rio, ao alcance do PSD. "Eu acredito que daqui até outubro, o trajeto que vamos fazer, e que o PSD tem condições para fazer, é para chegar a outubro e ganhar as eleições. Bater-se taco a taco com o PS. Isso é possível".

Para mostrar ao país que o PSD é a única alternativa, Rio apela à mobilização de todos, sem exceção, porque só existe um partido que pode derrotar o PS. "Mais ninguém pode construir uma alternativa, que não seja a partir da liderança do PSD".

Sem mais. Rui Rio despediu-se, no final de uma visita a um centro de acolhimento de crianças e jovens, no Porto, onde distribuiu presentes na véspera de Natal.