Rui Rio acusa o Governo de "não estar a negociar com os professores"

"Aquilo que se aprovou na Assembleia da República não foi um mero formalismo, ou seja, Governo chamar os professores a uma sala, conversar durante uns minutos e mandá-los embora sem nada. O Governo não negociou com os professores. Limitou-se a dizer a mesma coisa. Fez ali um ato formal sem qualquer conteúdo. Não era essa a ideia. Não me parece que seja a melhor forma de resolver o problema", criticou Rui Rio, no final de uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, em Lisboa.

Para o líder do PSD, "Havia diversas formas de resolver o problema. Nós achamos que o tempo devia ser todo contado. A forma é que deve estar em cima da mesa, mas, enfim, se o Governo entende que o tempo não deve ser todo contado. Chegar ali e apresentar o que já tinham antes, não é negociar. Para isso, mandavam uma carta, o sindicato recebia a carta e ficava a saber".

Rui Rio acusa Governo de não estar a negociar com os professores

Questionado sobre o sentido de voto do partido em caso de uma apreciação parlamentar do diploma, o líder social-democrata diz que a seu tempo haverá uma decisão do PSD.

