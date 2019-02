Rui Rio defende que salário mínimo deve ser igual para todos

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta terça-feira que o salário mínimo nacional tem que ser igual para todos, sem discriminar, e disse ainda concordar com a posição política do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que promulgou a nova base remuneratória da administração pública nos 635,07 euros porque as "certezas foram superiores às dúvidas".

O Presidente da República disse que entendeu que "pesava mais um argumento de justiça social que era o não sacrificar aqueles que estão na situação mais difícil dentro da função pública".

"Concordo com a posição política do Presidente da República e repito, é a mesma que eu já disse", afirmou Rui Rio, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Bragança.

O líder do PSD referiu que o Presidente da República optou por "chamar a atenção, sem vetar", até porque se vetasse o diploma, as coisas voltavam ao princípio e era "meramente simbólico".

"O salário mínimo nacional é algo que todos nós temos consciência que está abaixo daquilo que é justo e, portanto, tem que ser igual para todos, não podemos discriminar", salientou.

Rui Rio defende que o salário mínimo nacional deve ser igual para todos

Para Rui Rio, o "salário mínimo nacional é pouco, é sempre pouco e não é maior porque a economia portuguesa não permite pagar mais, porque quem cumpre as funções, sejam elas quais forem, de uma forma satisfatória merece mais do que 600 euros por mês".

"Nós não podemos discriminar as pessoas, não podemos dizer que os que trabalham no setor privado recebem menos e os do público mais ou vice-versa", frisou.

