Rui Rio encontra-se esta noite com Marcelo Rebelo de Sousa no Porto

O encontro terá sido solicitado pelo Presidente da República e acontece depois do desafio feito por Luís Montenegro a Rui Rio para que marque eleições diretas no PSD.

Ao que a TSF apurou, o presidente do PSD e Marcelo vão encontrar-se no hotel Sheraton do Porto, por volta das 19h30.

Recorde-se que, até agora, Rui Rio ainda não se pronunciou sobre a disponibilidade do ex-líder da bancada parlamentar do PSD à liderança do partido.

LER MAIS:

"Desafio o dr. Rui Rio a marcar eleições e a apresentar a sua candidatura"

"A sede de poder não vale tudo." Vice-presidente do PSD acusa Montenegro de "golpe de Estado"

De "ponta de lança" a "nadador-salvador" do Governo Passos. Chegou a hora de Montenegro?

Mais um. Miguel Morgado pondera avançar para a liderança do PSD

PSD precisa de "clareza". É melhor do que "mais um ano desta paz podre"

"É uma sede violenta de poder que vai destruir o PSD." Ângelo Correia ataca Montenegro

Montenegro ameaça falar "muito em breve" sobre o "estado das coisas" no PSD

Declarações "gravíssimas e descabidas". Montenegro atira-se a Ferreira Leite e ameaça Rio

"Prefiro que o PSD tenha pior resultado nas eleições do que um rótulo de direita"