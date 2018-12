Salvador Malheiro cria grupos fechados de WhatsApp para espalhar mensagem de Rio

O vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, criou quatro grupos fechados de WhatsApp para espalhar a mensagem da direção social-democrata, escreve este sábado o Expresso. O objetivo é levar a mensagem de Rui Rio às bases do partido. Contudo, as conversas são totalmente blindadas aos críticos da direção, que são os alvos preferidos de quem já inserido nos grupos.

O Expresso conta que o visado nos últimos dias foi Marques Mendes, depois de ter afirmado que Rui Rio e Sócrates são irmãos siameses, na preocupação de controlar a justiça e a comunicação social. No grupo, a vice-presidente do PSD, escreveu no chat que o comentador merecia "um estalo" e na resposta houve insultos ao antigo presidente do PSD. Marques Mendes foi mesmo acusado de querer agradar ao primeiro-ministro, António Costa.

Questionado pelo semanário sobre as conversas, Salvador Malheiro confirmou a existência dos grupos que reúnem cerca de 600 militantes, garantindo estar muito entusiasmado com a ideia, que teve o aval de Rui Rio. O vice-presidente do PSD sublinhou ainda que o objetivo "é criar uma alternativa ao PS, que não era possível com gente de dentro a fazer o jogo do adversário."