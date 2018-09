Santana diz que "imobilismo da direita" dá espaço ao Aliança

Santana Lopes diz que o "imobilismo da direita" dá espaço à sua Aliança, admitindo que gostaria de contar com os votos dos que votaram nele nas diretas do PSD em janeiro - nomeadamente "os passistas". Mas não é só ao PSD que quer ir buscar votos, acrescenta, anotando que não ligou a ninguém no seu antigo partido. "Ninguém pode dizer que o tentei desencaminhar do PSD".

Na estreia do "Às onze, no Café de São Bento", Santana Lopes revelou ter-se sentiu-se "empurrado para sair" muitas vezes. Mas não por Passos Coelho, que lhe ligou para o tentar demover do novo partido: "Disse que não fazia sentido". E também que houve quem lhe dissesse para esperar pela queda do atual líder do partido, porque seria ele quem se seguia.

Quanto a Rui Rio, diz que o mais grave foi o que disse antes do Conselho Nacional, apontando a porta de saída aos críticos. Mas aponta-lhe semelhanças com "a agenda" dos partidos mais à esquerda - como na taxa "Robles" ou na questão da nova PGR.