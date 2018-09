Saúde, táxis, Tancos, Infarmed e nova PGR no regresso dos debates quinzenais

É o regresso dos debates quinzenais em ano eleitoral e o último da atual legislatura tornada possível pelo apoio da esquerda ao Governo socialista.

A última semana foi pródiga em temas que a oposição não quer deixar cair. Das detenções de militares no âmbito da investigação ao roubo e aparecimento de armas, passando pela escolha da nova Procuradora-Geral da República e pelo recuo em relação à transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto.

O debate abre com a intervenção de Catarina Martins. A líder do Bloco de Esquerda vai defender urgência na aprovação de uma nova Lei de Bases "que salve Serviço Nacional de Saúde". A proposta do BE tem as assinaturas de João Semedo e de António Arnaut.

Fora do Parlamento, os taxistas manifestam-se em protesto contra a entrada em vigor, em 01 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal, tema sobre o qual o PCP vai interpelar António Costa.

PS, PSD e CDS-PP indicaram como temas para o debate as questões económicas e sociais, com os centristas a acrescentarem ainda as "políticas de soberania". Já o PEV irá questionar o primeiro-ministro sobre "questões ambientais e sociais".