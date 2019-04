"Se PS ganhar, a carga fiscal não desce, se PSD ganhar, a carga fiscal não sobe"

O presidente do PSD, Rui Rio, garantiu, esta segunda-feira, que os impostos não vão subir caso aquele partido ganhe as eleições legislativas, defendendo que tudo "fará" para que a carga fiscal possa descer.

"Se o PSD ganhar, a carga fiscal não sobe e faremos todo o esforço para descer. Só podemos descer na medida do possível. Mas, a carga fiscal, que atingiu um patamar absolutamente brutal em Portugal, com o PSD não sobe", assegurou Rui Rio, em declarações aos jornalistas após receber a Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária, na sede distrital do PSD/Porto.

Rui Rio comentava, desta forma, uma entrevista em que o primeiro-ministro, António Costa, "disse não estar no seu horizonte baixar a carga fiscal".

"Existe nesta área uma "diferença muito grande relativamente ao PSD", observou o líder social-democrata, lembrando que "o ministro Vitor Gaspar [do PSD] anunciou uma vez que ia haver um brutal aumento de impostos".

Mas, acrescentou, "em cima desse" aumento, "já o PS fez outro enorme aumento" e "nunca os portugueses pagaram tantos impostos".

O líder social-democrata disse, contudo, ter o dever de "saudar" o primeiro-ministro por "dizer ao que vem", quando afirma que não pretende baixar impostos na próxima legislatura, caso seja eleito.

"O que é certo é que os portugueses nunca pagaram tantos impostos", insistiu Rui Rio, sublinhando que "a carga fiscal atingiu um patamar absolutamente brutal em Portugal".

"Desde o tempo de D. Afonso Henriques que nunca se viu uma coisa assim", frisou.

O líder social-democrata admitiu ainda que, "sem demagogia", não pode assegurar que o partido consiga baixar os impostos caso ganhe as eleições, embora tudo vá fazer para isso.