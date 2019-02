O primeiro-ministro, António Costa, assegurou esta sexta-feira que o apoio logístico ao portugueses e luso descendentes na Venezuela está a ser garantido pelos canais possíveis. Esta quarta-feira, o ministro da Defesa João Gomes Cravinho admitiu que estas operações, poderiam ser levadas a cabo com a ajuda de militares portuguesas para o país, possibilidade que Costa também comentou, de forma até curiosa: "não, não vamos invadir a Venezuela."

No que diz respeito à forma como os portugueses serão assistido no terreno, o primeiro-ministro garante que, para já, "esses canais estão todos estabelecidos, devidamente organizados e articulados com os países da região para que, se for necessário, aconteçam da forma mais segura, rápida e tranquila possível."

Ainda assim, lembra o primeiro-ministro, os meios serão apenas "os que forem necessários", algo que afasta o cenário de uma intervenção mais musculada no país. "Pergunta-me se vamos invadir a Venezuela? Não, não vamos invadir a Venezuela", garantiu.

