Situações de crianças indocumentadas devido ao Brexit serão prioritárias

Os serviços consulares do Reino Unido têm instruções para dar resposta à eventualidade de crianças portuguesas ficarem indocumentadas com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Esta quarta-feira, a agência Lusa noticiou um relatório da fundação Coram (CCLC) que dava conta de que as crianças portuguesas sob alçada dos serviços sociais britânicos estavam em risco de ficarem sem documentação.

Perante esta notícia, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante, em declarações à TSF, que os serviços portugueses no Reino Unido estão a acompanhar a situação e que, no caso de existirem situações dessas, serão tratadas com prioridade.

"Se há casos de crianças que estão acompanhadas pelos serviços sociais britânicos, que são portuguesas, e que estão em situação de indocumentação, a solução da situação dessas crianças é um prioridade para os serviços consulares do nosso país", assegura Santos Silva.

Santos Silva garante que resolução da situação de crianças indocumentadas será prioritária.

Apesar da prioridade para estes casos, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o cenário de crianças portuguesas sem documentos é um inimaginável.

"Não é imaginável que possa haver crianças portuguesas indocumentadas. Por isso mesmo, já dei instruções aos serviços consulares para determinarem se esses casos existem, porque é que existem e o que é que nós podemos fazer para que essas crianças fiquem documentadas. Como se sabe, isso acontece quer com cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, quer com cidadãos britânicos residentes em Portugal. Muita gente considerava que, pertencendo ambos os países ao mesmo espaço - a União Europeia - não era tão urgente as pessoas registarem-se, registarem os seus filhos...", esclareceu.

Ministro fala numa situação inimaginável.

O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que, mesmo sem acordo de saída, vai haver, até ao fim do próximo ano, um período suficientemente longo para que os cidadãos regularizem as situações.

