"Temos o país num caos." Cristas critica atuação do Governo perante a greve dos motoristas

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, criticou esta terça-feira a atuação do Governo perante a greve dos motoristas de matérias perigosas que está a causar uma verdadeira corrida aos postos de combustível.

"Temos o país num caos", defendeu Cristas em declarações na Assembleia da República. "Perante esta situação, pergunto: onde está o Governo?"

Esta manhã, os centristas apresentaram um requerimento para que o ministro do Ambiente vá ao Parlamento dar explicações acerca do cenário a que o país assiste, mas o documento foi chumbado pelo PS. Já durante a tarde, João Pedro Matos Fernandes esclareceu que não tinha informações novas, algo que levou a líder centrista a acusa o governante de "encolher os ombros" perante os problemas.

"Importa desafiar o Governo e importa desafiar diretamente o primeiro-ministro a garantir a todos os portugueses que este caos vai terminar, que todos os serviços mínimos são cumpridos e que as pessoas podem, com tranquilidade, ir para as suas férias da Páscoa", defendeu. Além destes desafios, Cristas expressou ainda o desejo de que o assunto esteja resolvido até ao debate quinzenal desta quarta-feira.

Quanto à requisição civil apresentada pelo Governo esta manhã, a líder do CDS-PP relembrou que "cabe ao Governo" garantir que a mesma é cumprida e que há "espaço negocial para resolver os problemas".

As críticas foram endurecendo à medida que Assunção Cristas falava aos jornalistas, com a presidente do CDS-PP a falar em "mais um caso de incompetência do Governo, que não sabe governar e não é capaz de prevenir problemas como este".

Questionada sobre as medidas que devem ser tomadas pelo Governo para resolver a situação, Cristas reforça que o Executivo deveria ter prevenido a situação. "O Governo tem de garantir que a situação não se arrasta", reforçou.

