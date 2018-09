Thirty Seconds to Mars, os 'fãs' de Marcelo que o convidaram a tocar bateria

Marcelo foi convidado a sentar-se para tocar bateria mas resistiu ao convite da banda de Jared Leto. "Vamos antes tirar uma fotografia", respondeu o presidente, depois de dar as boas-vindas à banda americana que já tinha "ouvido falar só coisas boas" do chefe de Estado português.

O concerto dos Thirty Seconds to Mars marca o arranque oficial da segunda maior sala de espetáculos do país, construída a partir do antigo do Parque de Exposições de Braga (PEB).

"Mudou bastante e em duas vertentes. Desde logo ao nível das infraestruturas, porque era um edifício com 30 anos, que tinha efetivamente um pavilhão com uma área considerável de 5 mil metros quadrados mas não era verdadeiro um centro de congressos, tínhamos um grande auditório para 1200 lugares. Por outro lado, houve também um grande salto qualitativo ao nível de eventos e a prova disso é o grande concerto que vamos ter aqui hoje", assinala José Olímpio um dos mais antigos funcionários ainda em funções.

Ao longo de mais de 20 anos, o diretor de operações do antigo PEB assistiu aos mais variados eventos, desde concertos até aos comícios partidários "de quase todos os partidos. Passaram por aqui Álvaro Cunhal, Paulo Portas, José Sócrates, António José Seguro... Diria que quase todos os principais líderes políticos passaram pelo Parque de Exposições de Braga".

Carlos Oliveira, presidente da InvesteBraga, empresa municipal responsável pela gestão do Fórum Braga, destacou a versatilidade do novo edifício. "Temos aqui ma infraestrutura para o turismo de negócios, para os grandes concertos, para a cultura, para congressos de dimensão nacional e internacional, num edifício regenerado, com o maior auditório a norte de Lisboa, com a segunda maior sala de espetáculos do país, agora com um conjunto de parceiros muito relevantes como, nomeadamente a Altice que dá nome ao agora Altice Fórum Braga", declarou Carlos Oliveira.

Aquele responsável acrescentou que o investimento de 9,5 milhões de euros faz parte de uma estratégia de "colocar Braga no radar dos grandes eventos, para o norte do país e para a Galiza, contribuindo para o desenvolvimento do país e para a sua descentralização".

No final da visita de inauguração, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou estar "muito feliz" pelo renovado equipamento, enquanto "munícipe [de Braga] de coração" e Presidente da República. "Braga e Portugal estão a mudar para melhor", afirmou, acrescentando que é preciso "manter a ambição" no que toca ao "crescimento, emprego, exportações, investimento, redução da dívida e combate à pobreza e injustiças sociais".