Transferência do Infarmed para o Porto é um "processo estranho"

O presidente da Câmara Municipal do Porto considera que o processo da transferência do Infarmed para a Invicta está a ser conduzido de uma forma invulgar.

À saída de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, Rui Moreira referiu que o processo de mudança do instituto para o norte do país tem tido muitos constrangimentos e fala até alguma estranheza.

"O processo do Infarmed é um processo estranho. Eu fui confrontado com uma posição política do governo de descentralizar o Infarmed, foi uma decisão política que me foi comunicada e naturalmente que o presidente da Câmara do Porto mais não teria do que dar todo o auxílio para que o Infarmed tivesse as condições para se instalar do Porto", admitiu o autarca.

Ouça as declarações de Rui Moreira sobre a transferência do Infarmed para o Porto

Rui Moreira falou ainda do processo do Infarmed como um "exemplo paradigmático" dos receios que o município tem em relação ao pacote de descentralização de competências para as autarquias.

Recorde-se que a Câmara do Porto aprovou hoje uma moção para desvincular a autarquia das decisões da associação de municípios devido ao acordo de descentralização feito com o Governo. A moção passou com os votos do PS e do PSD.

Presidente da Câmara do Porto aponta o dedo à Associação de Municípios

O presidente da Câmara explica que a moção é uma forma de deixar claro à Associação de Municípios que o Porto não assina por baixo das decisões da instituição.