Três anos depois da eleição, o maior desafio foi "fazer convergir esquerda e direita"

Marcelo Rebelo de Sousa disse, esta tarde, que o desafio que teve nos três anos de mandato que está prestes a completar foi fazer convergir a esquerda e a direita portuguesas.

No dia em que passam três anos desde que foi eleito, o presidente da República visitou a escola frequentada pelo pai, o Liceu Passos Manuel em Lisboa, e durante uma aula com cerca de 150 alunos salientou que é preciso "evitar extremismos e criar convergências", admitindo que essa foi uma das tarefas que teve enquanto chefe de Estado.

"Quando eu entrei a direita portuguesa e a esquerda portuguesa achavam as duas que tinham direito à taça."

Enquanto chefe de Estado, "uma parte do tempo, nos primeiros tempos, [foi passada a] fazê-los perceber que eles tinham de conviver no mesmo país".

Durante uma aula sobre cidadania, o Presidente descreveu a importância de valores como a liberdade e a participação, falou da importância do voto e abordou a situação da Venezuela, mostrando-se em total sintonia com as posições já assumidas pelo governo português e pela União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a Venezuela enfrenta a necessidade de "garantir a liberdade num quadro difícil".

Nas cerca de duas horas em que se dirigiu aos alunos, o Presidente foi insistentemente questionado sobre a alegada "carga policial" quer no Bairro da Jamaica, no Seixal, quer na Baixa de Lisboa e tratou de defender que "não se deve generalizar casos que se venha apurar que são censuráveis generalizando a uma comunidade ou instituição", como as forças de segurança. "Aquilo que é fundamental para se viver numa sociedade que se quer inclusiva é evitar radicalismos", acrescentou.

"O importante é trabalhar pela concórdia, pela aproximação e pela convergência."

No final da aula e, após muitas dezenas de selfies com os alunos, Marcelo Rebelo de Sousa comentou, em declarações aos jornalistas, o facto de já se saber que não houve rondas no dia do assalto em Tancos, voltando a pedir celeridade no desfecho do caso.

Já sobre a eventualidade de uma candidatura a um segundo mandato, o Presidente voltou a dizer que só decidirá no verão de 2020.