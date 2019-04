Tribunal de Contas volta a recusar visto ao Governo para investir no SIRESP

O Tribunal de Contas voltou a recusar ao Ministério da Administração Interna o visto de 15,8 milhões de euros, um montante para investir na rede nacional de Emergência, o Siresp.

No acórdão a que o Público teve acesso, é pedido que sejam apuradas responsabilidades financeiras. Em causa está o facto de o contrato entre o MAI e a rede de emergência nacional ter produzido efeitos antes do aval prévio do Tribunal de Contas.

Os juízes que assinam o acórdão entendem que não foram cumpridos os princípios de valor superior a cinco milhões de euros.

Ouça as justificações do ministro Eduardo Cabrita sobre as eventuais falhas escondidas do Siresp.

Em resposta a estas conclusões do Tribunal de Contas, o ministro da Administração Interna garantiu apenas, numa conferência de imprensa realizada esta tarde, em conjunto com o Ministério das Finanças, que irá ser encontrada uma "solução técnica".

Eduardo Cabrita nega que "qualquer regra financeira tenha sido violado", explicando que a decisão do Tribunal de Contas foi tomada "por razões de natureza processual".