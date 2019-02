Marcelo condena atitude de Nicolás Maduro: "Lamentável"

O Presidente da República considerou esta segunda-feira "lamentável e condenável" o facto de uma delegação do Parlamento Europeu, que tinha sido convidada pela Assembleia Nacional venezuelana (AN) a visitar o país, ter sido impedida de entrar na Venezuela.

"O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros usou as expressões adequadas: 'lamentável e condenável'. É aquilo que o Presidente da República pensa também", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas, no Porto, à margem da entrega do prémio Prémio BIAL Medicina Clínica 2018.

Uma delegação do Parlamento Europeu, que tinha sido convidada pela AN a visitar a Venezuela, foi no domingo impedida de entrar no país e obrigada a apanhar um voo de regresso a Madrid.

A expulsão dos eurodeputados foi denunciada pelo deputado opositor Francisco Sucre, através da sua conta oficial no Twitter, onde afirma que a delegação já tinha chegado ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (norte de Caracas), o principal do país.

"Queremos alertar a opinião pública nacional e internacional que o regime usurpador de Nicolás Maduro acaba de proibir a entrada na Venezuela de uma delegação de eurodeputados que vieram a convite da Assembleia Nacional da Venezuela e do seu presidente Juan Guaidó", escreveu.

A delegação era composta pelos eurodeputados Esteban González Pons, José Ignácio Salafranca Sánchéz-Neyra e Juan Salafranca. Dela fazia parte também o eurodeputado português Paulo Rangel, que perdeu o voo de ligação entre Madrid e Caracas.