Verdes querem acabar com as portagens entre Alverca e Lisboa

A Assembleia da República discute esta quarta-feira um projeto de resolução do partido Os Verdes que pretende acabar com as portagens na A1 entre Alverca e Vila Franca de Xira. O deputado José Luís Ferreira, entrevistado esta manhã na TSF pelo jornalista Fernando Alves, justifica a proposta com as crescentes dificuldades de quem vive no concelho de Vila Franca para se deslocar para Lisboa ou para o Porto, mas também dentro do próprio concelho.

"A mobilidade destas populações - quando pretendem deslocar-se quer em direção a Lisboa, quer em direção ao Porto, mas também dentro do próprio concelho - está a tornar-se absolutamente penosa, com uma clara tendência para agravar o problema, porque se está a tornar cada vez mais difícil circular na Nacional 10. Para as pessoas se deslocarem dentro do próprio conselho de Vila Franca têm que fazer uso da autoestrada."

A iniciativa d' Os Verdes segue-se a uma petição subscrita por perto de cinco mil cidadãos que exigem o fim das portagens entre Alverca e Lisboa. José Luís Ferreira espera que a proposta tenha acolhimento por parte dos restantes partidos representados no parlamento.

"Os Verdes apresentaram uma iniciativa legislativa no sentido de propor ao Governo não só a abolição das portagens na A1 em todo o concelho de Vila Franca de Xira, mas também que proceda à construção dos nós de acesso à A1 e a partir da estrada nos caminhos em Vialonga. Nós vamos esperar agora que haja bom senso por parte das outras forças políticas, porque nós estamos a penalizar uma população inteira em termos de mobilidade."