"Vinte bandeiras vermelhas levantadas." CDS denuncia situação nas farmácias hospitalares

"Quando alguém diz que a segurança clínica e a segurança dos cidadãos estão comprometidas é como se fossem vinte bandeiras vermelhas levantadas a dizer que esta situação é intolerável". O alerta da deputada e médica Isabel Galriça Neto veio acompanhado pela crítica da presidente do CDS Assunção Cristas que acusou o Governo por não resolver os problemas nas farmácias hospitalares.

Deputada do CDS acredita que situação é "intolerável"

"Há um risco de rutura. As farmácias hospitalares estão numa situação de colapso, com falta de pessoal, farmacêuticos e outros técnicos, para poderem funcionamento regularmente", denunciou Assunção Cristas depois de ter tido conhecimento das queixas ontem deixadas no Parlamento pela bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, na comissão parlamentar da Saúde.

Assunção Cristas alerta para "risco de rutura"

Entre os pontos sublinhados pelo CDS estão " a falta de mais de 150 farmacêuticos" e de outros profissionais que "compromete o funcionamento das farmácias hospitalares", e a falta de segurança nas instalações, citando o caso do hospital de Gaia com "cinco a profissionais a trabalharem em prefabricados".

A líder do CDS diz que Governo foi alertado "e não faz nada", explicando que o CDS tenciona confrontar a ministra da Saúde com esta situação, na audição regimental marcada para a próxima semana.