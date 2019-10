João Miguel Tavares trouxe ao Governo Sombra o caso da mina de lítio de Montalegre, e Ricardo Araújo Pereira apresentou uma sugestão para lidar com o assunto.

Por Ana António 26 Out, 2019 • 22:22

A denúncia foi feita pela RTP no programa Sexta às 9 , e levanta suspeitas de corrupção envolvendo antigos e atuais membros do Governo na atribuição da concessão de exploração de lítio em Montalegre à empresa Lusorecursos.

Os principais visados pela reportagem já garantiram que tudo decorreu dentro da legalidade, mas para João Miguel Tavares, o caso "cheira a escândalo" , até porque os sócios da Lusorecursos, António Marques e Ricardo Pinheiro, estão ambos acusados, num outro caso, de terem desviado de 10 milhões de euros de fundos comunitários.

Para Ricardo Araújo Pereira, a solução está no lítio que a Lusorecursos quer explorar: "Pode haver irregularidades, também pode não haver. Se houver, é, de facto, deprimente. A sorte é que o lítio é bom para curar a depressão", e portanto, "faz-se uma adenda ao contrato, segundo o qual, em caso de irregularidade, a empresa disponibiliza-se a fornecer algum lítio" aos cidadãos que se sintam afetados com as "falcatruas energéticas" - sugere o humorista.

