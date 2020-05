Quarentena deixa de ser obrigatória para quem chega aos Açores

Aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores © Eduardo Costa/Lusa

O Governo Regional dos Açores decidiu acabar com a quarentena obrigatória para quem chega ao arquipélago.

A decisão surge depois de uma decisão do tribunal de Ponta Delgada que libertou um passageiro isolado há quase uma semana.

Fonte do Governo Regional confirma à TSF que a decisão judicial só se aplica ao caso concreto, mas perante a posição do tribunal não faz sentido continuar a obrigar todas as outras pessoas a ficarem em quarentena.

Quem chega aos Açores pode, no entanto, ficar em quarentena assinando uma declaração de quarentena voluntária.