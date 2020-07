CCB celebra o verão num auditório de cortiça que reúne "o melhor dos mundos possíveis"

A nova programação do Centro Cultural de Belém © Arquivo Global Imagens

Pangloss, filósofo e mestre de Cândido na obra de Voltaire, tinha um mantra que dizia: "Tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis". O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, convocou o escritor e o filósofo "irritantemente otimista" para inspirar a programação de verão em ano de pandemia.

Delfim Sardo, administrador do CCB com o pelouro da programação, explica que "o que nós estamos a fazer é o melhor dentro das possibilidades que a situação da pandemia nos veio trazer".

O CCB lança a programação de verão esta quarta-feira com o objetivo de ser "muito abrangente, muito aberta e muito eclética, sempre com uma preocupação de qualidade, mas que cobre áreas musicais muito distintas entre si".

Todos os espetáculos vão ser ao ar livre, num auditório no exterior, desenhado pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça, capaz de acolher o maior número de espectadores possível, mantendo a segurança.

"É um projeto de alfaiate para esta programação. Temos a agradecer ao arquiteto por ter aceitado este repto num prazo de tempo tão curto e ter desenhado uma estrutura de auditório em volta de um palco generoso - tem 12 metros por 12 - e é feito em cortiça", explica Delfim Sardo.

O primeiro concerto fica a cargo dos Fogo Fogo e em julho vai ser possível ainda assistir a espetáculos de Filipe Sambado, Orquestra de Câmara Portuguesa, Keep Razors Sharp e Os Músicos do Tejo.

Em agosto, o CCB recebe Jogo de Damas, Sete Lágrimas, André Rosinha Trio, Sensible Soccers, Ensemble Palhetas Duplas, Voice'n'Combo e Cais Sodré Funk Connection.

Em setembro, a programação prevê espetáculos da Orquestra Metropolitana de Lisboa e Tito Paris, responsável pelo concerto de encerramento.

Para além de programação de música, há também um ciclo de cinema, com filmes à volta do tema do mar.

Vão ser apresentados filmes como 'Ponyo à beira-mar', do realizador japonês Hayao Miyazaki, 'Stromboli', do italiano Roberto Rossellini, 'Vertigem azul', do francês Luc Besson, "Ama-San de Cláudia Varejão" e 'Continuar a Viver, ou os Índios da Meia Praia', de António da Cunha Telles.

A programação também inclui a exposição 'O Mar é a Nossa Terra', na Garagem Sul, jardins abertos com visitas guiadas, sessões de 'showcooking', aulas de Yoga, Tai Chi Chuan e Pilates e programas de férias de verão para a infância.

"O melhor dos mundos possíveis" - a programação de verão do CCB - começa esta quarta-feira e decorre até 12 de setembro. Os bilhetes têm um preço único de cinco euros mas há também eventos gratuitos.

"É uma espécie de convite que exige de nós um esforço financeiro mas que vale a pena para convidar as pessoas a vir a este auditório ao ar livre, a vir ver estes espetáculos que correspondem a sensibilidades tão diferentes", referiu Delfim Sado à TSF.