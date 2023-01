Livraria Lello comemora 117 anos com exposição de cartas de amor de Bob Dylan

Por Rute Fonseca com Carolina Rico 13 Janeiro, 2023 • 10:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Livraria Lello, no Porto, celebra esta sexta-feira 117 anos com a exibição de cinco cartas de amor escritas pelo músico e prémio Nobel da literatura norte-americano Bob Dylan na década de 1950, compradas em leilão em novembro do ano passado.

No total são 42 cartas - mais de 150 páginas - escritas à mão por Dylan aos 17 anos, na altura ainda Robert Allen Zimmerman, e dirigidas à sua namorada à época, a Barbara Ann Hewitt.

Os documentos, juntamente com os sobrescritos originais, foram adquiridos num leilão em Nova Iorque por um valor final de cerca de 700 mil euros, incluindo a comissão de venda.

Andreia Ferreira, diretora da Lello, conta à TSF que à primeira vista se destaca a caligrafia "muito perfeitinha, quase de um de um aluno de primária, e muito bonita" de Bob Dylan.

"As cartas são escritas entre 57 e 59, portanto compreendem um período de um ano e meio. São cartas de amor apaixonadas, arrebatadas, que falam de sonhos, que falam de música, que falam de carros, falam de coisas de adolescentes."

Ouça aqui a reportagem de Rute Fonseca em direto na livraria Lello 00:00 00:00

Numa das cartas Robert Allen Zimmerman conta a Barbara Ann Hewitt o sonho que tivera na noite anterior: a namorada decidia acabar a relação com ele e passado um mês o jovem músico vendia-lhe um milhão de discos. A realidade acabaria por superar o imaginário, já que ao longo da sua carreira Bob Dylan vendeu mais de 125 milhões de discos em todo o mundo.

"Alguns biógrafos dizem que o Bob Dylan sempre mentiu e acabou por dizer a verdade, e é isso mesmo. Nestas cartas fala dos sonhos de carreira que parecem totalmente inconcretizáveis, mas que se acabam todos por concretizar", nota Andreia Ferreira.

Para já, estão expostas apenas cinco cartas na livraria Lello, incluindo um luxuoso cartão de Dia dos Namorados, duas das quais na Sala Gemma (espaço de edições raras), que só pode ser visitada com marcação. As restantes "vão ser estudadas e a seu tempo certamente ganhar outro espaço dentro da livraria", promete a responsável.

Ao longo do dia de aniversário a Lello promove iniciativas focadas na temática da sustentabilidade, com uma ação ativista organizada pela WWF - World Wide Fund for Nature e lançamento de novos livros.