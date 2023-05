Um cacifo na escola, que tem lá dentro, todas as emoções da adolescência.

© Créditos Reservados

A Idade do Cacifo, parte daquela expressão para a adolecencia "dentro do armário", mas Sérgio Agostinho, fundador e co-diretor artístico da Peripécia Teatro, quis mostrar um lado atual, e até porque o cacifo é elemento fundamental das escolas e também da Escola Secundária Camilo

Castelo Branco, em Vila Real, de onde parte a investigação para este espetáculo.

Pôr em cima do palco, e dizer em voz alta, a saúde mental, as questões de género, a orientação sexual, o bullying, a ansiedade climática, a violência no namoro, tudo o que saiu deste cacifo da Peripécia Teatro e dessa proposta para conversar que fizeram aos alunos dessa Escola de Vila Real.

Pode ser uma grande espelho em palco, mas também um lugar onde os pais deve estar a ver, assume Sérgio Agostinho, que não quis colocar personagens adolescentes em palco, a ideia não foi essa.

Abrir estes cacifos, mostrar as alegrias, as tristezas, quem estes adolescentes que vão à escola? e que escola é esta? ela própria dentro de um cacifo.

Filipe Moreira, Noelia Domínguez, Élio Ferreira e Tiago

Santos sobem ao palco para dar vida a este texto original, sob a direção de

José Carlos Garcia e Sérgio Agostinho. O espetáculo, vai estar em cena a 2 de junho, em

Sabrosa, às 15h00 e às 21h00, e em sessões destinadas às escolas.

"A Idade do Cacifo", da Companhia Peripécia Teatro, estreia quinta feira, 25 de maio, no Teatro

Municipal de Vila Real.