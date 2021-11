1ª Mostra de cinema Americano Outsiders

© créditos reservados

Ter tempo e oportunidade para ver cinema americano independente, que habitualmente fica fora das salas do circuito comercial, ou que não tem grande visibilidade em Portugal. Esta é a ideia incial da FLAD, Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, que tem Carlos Nogueira como a voz que fez a escolha dos 22 filmes independentes que vão estar disponíveis até 8 de dezembro, no cinema S.Jorge.

Esta é a linha geral da escolha de Carlos Nogueira para esta primeira mostra de cinema independente e há sempre uma escolha, com mais pormenor, para o fecho e abertura, e para este Ousiders manteve-se a regra.

Tiny Furniture, de Lena Dunham, realizadora, produtora e atriz, autora da série da HBO, Girls, da qual o filme parece ter sido a matriz. A sessão de encerramento terá lugar a 8 de dezembro, com The Rider, o filme de Chloe Zhao, imediatamente anterior à sua consagração nos Óscares do ano passado. Ambos os casos são agora apresentados pela primeira vez em Portugal.

Vão ser ainda exibidos filmes marcantes (várias primeiras obras) de realizadores - Robert Greene, Rick Alverson, Eliza Hittman, Amy Seimetz, Khalik Allah, James N. Kienitz Wilkins - com outros projetos já conhecidos no nosso país.

Alguns dos nomes são inéditos em Portugal, como Frank V. Ross, Patrick Wang, John Magary e dos irmãos Bill e Turner Ross, autores de obras cuja divulgação se impunha.

Para além da ficção, esta primeira mostra de cinema independente americano Outsiders tem também documentário, mas também numa dimensão muito próxima da ficção.

No programa ainda uma série de curtas-metragens dos irmãos Safdie, escolhidas pelos realizadores propositadamente para esta primeira mostra, Outsiders.

Primeira Mostra de Cinema Independente Americano, Outsiders, começa hoje no cinema S.Joge em Lisboa e fica até 8 de dezembro.