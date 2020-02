10 Anos de Jazz no Porto

© Joana Linda

Por José Carlos Barreto 07 Fevereiro, 2020 • 09:30

São dez anos de Festival, mas também dez anos de trabalho da Associação Porta Jazz que criou no Porto, um lugar do jazz no mundo, João Pedro Brandão é uma das vozes da Associação e diretor artístico do Festival e ressalva esse tempo em que o Porto ganha um espaço da comunidade do jazz mas também do publico, que gosta de ouvir jazz. É um movimento global, que extravasa para além do Porto e nestes dez anos de Festival, o Rivoli serve como local de regresso, concentrar para melhor comemorar. O cartaz, tem muito por onde seguir os vários caminhos do jazz mas posso destacar um nome Peter Evans, é só um nome que não brilha mais mas vê-se melhor daqui, um festival que marca o ritmo de um tempo e um lugar onde o jazz pode confluir, no Porto, mas que chega de todos os caminhos.

10º Festival Porta Jazz, hoje, sexta feira 07 de fevereiro e amanhã e domingo, no Rivoli, no Porto.