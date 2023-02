© Créditos Reservados

Há uma ligação umbilical entre o Museu das Marionetas e a Companhia de Marionetas do Porto, porque há um nome que os liga, sendo um e outro, tantas vezes a mesma coisa. João Paulo Seara Cardoso, é o fundador de todo o projeto, mas é preciso não esquecer que Isabel Barros tem sido, a voz que manteve o projeto vivo, e por isso hoje o Museu das Marionetas, sonho antigo, faz 10 anos.

O aniversário dos 10 anos do Museu das Marionetas do Porto começa hoje, 3 de fevereiro, com uma nova exposição de um dos colaboradores do Museu e da Companhia o artista plástico João Vaz de Carvalho.

Quando entramos no Museu, não estamos só a ver o elenco de muitas peças da Companhia, personagens que aguardam as luzes de palco, mas também em todas elas, estamos diante de obras de arte, o nome museu é mais do que um sítio para guardar memórias.

No dia do nascimento de João Paulo Seara Cardoso, Isabel Barros, comemora 10 anos do Museu das Marionetas do Porto, um sonho antigo em marcha.

10 anos do Museu das Marionetas do Porto, na rua de Belmonte.